 

“Команда поддержки будет работать в аэропортах всю ночь”. Заказать документы в “Дії”, включая COVID-сертификат, в ночь на 7 ноября будет нельзя

06.11.2021, 13:12, Новости дня
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Министерство призывает сгенерировать необходимые документы, в частности COVID-сертификат, если он понадобится в этот период времени, заранее.

Если сертификат уже есть в приложении, он будет доступен. “Вы сможете его показать во время проверки, но не выходите в это время из “Дії”, – говорится в сообщении..

Кроме того, сертификат, созданный на портале, можно загрузить в телефон в формате PDF, добавить в приложение YourWallet или распечатать.

“Если вы получили COVID-сертификат в приложении заранее, он останется и будет работать, но вы не сможете его заказать снова в этот промежуток времени. Команда поддержки “Дії” будет работать в аэропортах по всей стране всю ночь, чтобы помочь каждому получить COVID-сертификат и успешно улететь из страны”, – цитирует сообщение пресс-службы Минцифры “РБК-Украина”.

Министерство пояснило, что “Дія” переезжает в новый датацентр, чтобы увеличить мощности. “Все услуги в приложении и на портале “Дія” будут выдерживать еще большую нагрузку, летать еще быстрее, качественнее, круглосуточно”, – пообещали в Минцифры.

С 07.00 7 ноября приложение и портал будут работать в обычном режиме.

https://www.facebook.com/mintsyfra/posts/4572834779436422

В ночь на 7 ноября также временно приостановит работу своих сервисов “Приватбанк”. Из-за технологических работ будет недоступно проведение трансакций по карточкам и работа “Приват24”.

Контекст:

27 августа стало известно, что Министерство цифровой трансформации завершило бета-тестирование сертификатов вакцинации в приложении “Дія”, теперь их могут сгенерировать все желающие, получившие одну или две дозы вакцины против коронавируса. 

“Желтый” внутренний сертификат вакцинации от COVID-19 действует 120 дней, “зеленый” – 365 дней.

На портале “Дія” COVID-сертификат смогут получить украинцы, у которых нет ID-карты или зарубежного биометрического паспорта, и те, кто не пользуется приложением “Дія”.

В начале ноября сервис “Дія” и четыре медлаборатории в Украине – “Дила”, “Эскулаб”, “Смартлаб” и “Днепролаб” – начали бета-тестирование COVID-сертификатов на основании результатов ПЦР-тестов. Также в “Дії” появились детские COVID-сертификаты.

С 8 ноября в Украине будет введен сертификат о выздоровлении от COVID-19.

По данным Минцифры на 1 ноября, уже 5 млн украинцев сгенерировали свои COVID-сертификаты.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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