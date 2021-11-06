 

В России запретят зимнюю рыбалку без QR-кода

06.11.2021, 13:11, Разное
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Доступ к местам зимней рыбалки в России на время пандемии коронавирусной инфекции будет осуществляться исключительно после предъявления QR-кода. Об этом сообщила на пресс-конференции глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«С учётом очередной волны коронавирусной инфекции мы считаем необходимым ограничить контакты людей. Кроме торговых центров, спортивных сооружений и общественного транспорта, на значительной территории нашей огромной страны собираются настоящие колонии любителей зимней рыбалки, зачастую они тесно контактируют друг с другом. Этот факт мы игнорировать не можем. Поэтому с 1 декабря пропуск в места рыбной ловли будут доступны только при предъявлении QR-кода или сертификата о перенесённой коронавирусной инфекции», – сказала глава ведомства.

Для реализации постановления Роспотребнадзор обратится к местным органам власти с просьбой определить список разрешённых мест для рыбной ловли в зимний период, огородить их и обеспечить круглосуточным мониторингом. На входе к водоему рекомендовано разместить турникеты, чтобы избежать проникновения на территорию лиц без QR-кода. Также в ведомстве предлагают запретить распитие спиртных напитков в ходе зимней рыбалки. 

В ведомстве уточнили, что распоряжение носит временный характер и будет отменено после окончания пандемии. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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