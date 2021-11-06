Мнение: Зачем дипломат выпал из окна?

Около здания посольства России в Берлине обнаружили тело 35-летнего дипломата Кирилла Жало (на снимке- крайний справ), с лета 2019 года служившего 2-ым секретарем посольства.

Произошло это еще 19 октября. А уже на следующий день тело дипломата отправили в России. Расследование не проводилось, достоверно так и не установлено, как погиб Кирилл Жало. То ли выпал с 4-го этажа посольского здания. То ли его убили, а потом выбросили в окно…

Между тем The Insider и Bellingcat, внесенные в список Минюста СМИ- иноагентов, установили, что Кирилл Жало – сын Алексея Жало, генерал-лейтенанта ФСБ, начальника Управления по защите конституционного строя, входящего во Вторую службу ФСБ РФ (по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом). Управление, которым руководит Алексей Жало (на снимке) , по версии The Insider и Bellingcat, связано с отравлением политика Алексея Навального и журналистов Дмитрия Быкова и Владимира Кара-Мурзы….

Поговаривают, что погибший Кирилл Жало, так же служил в ФСБ. Но своей странной смертью дипломат привлек огромное внимание к отцу – генерал-лейтенанту ФСБ Алексей Жало.

Фотография Кирилла Жало отсюда

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