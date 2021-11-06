 

СК возбудил уголовное дело о хулиганстве

06.11.2021, 13:00, Разное
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…после нападения на мужчину с ребенком в Новой Москве.

В Новой Москве органы полиции возбудили уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК) после нападения нескольких мужчин на мужчину с ребенком, оно передано в территориальное подразделение ГСУ СК по Москве. Об этом сообщается на сайте ведомства.

СК задержал троих подозреваемых в нападении на мужчину с ребенком. Все трое — граждане РФ (2000, 2002 и 2003 годов рождения), сообщает МВД. Согласно видео, распространенном ведомством, они приехали из Оренбурга.

Еще один участник нападения установлен, но не задержан. Глава СК Бастрыкин поручил переквалифицировать статью на более тяжкую — «покушение на убийство», а также ходатайствовать об аресте задержанных.

Ход расследования дела поставили на контроль в центральном аппарате СК.

По версии следствия, вечером в Новых Ватутинках группа лиц напала на двух мужчин, один из которых был с ребенком на руках, и избила их. «Своими действиями фигуранты создали угрозу жизни и здоровью малолетнему ребенку», — говорится в релизе СК. Предварительно, в ходе нападения никто не пострадал.

По данным прокуратуры, гражданин с ребенком сообщил, что один из нападавших ударил ребенка по щеке, а у другого нападавшего был с собой предмет, напоминающий нож.

Также РИА Новости сообщают, что на стройке в районе Новые Ватутинки проходят задержания.

Фото: скриншот видео / РИА Новости

Возбуждению уголовного дела предшествовала доследственная проверка. Она началась после того, как сообщения о нападении на мужчину с маленьким ребенком появились в СМИ. Следователи осматривают камеры видеонаблюдения и устанавливают участников инцидента. Мужчину с ребенком опрашивают для установления всех обстоятельств.

Источник: Новая газета



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