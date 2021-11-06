 

Мнение: Турцию не пригласили на саммит “За демократию”.

06.11.2021, 12:52, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вашингтон отвесил жесткую оплеуху Эрдогану.
На планируемый в конце года саммит "За демократию" США пригласили 107 стран.
Две страны НАТО оказались без приглашения – Турция и Венгрия.
В Европе приглашения не получили – Россия, Белоруссия, Турция, Венгрия, Сербия, Босния и Косово.

Сам саммит очевидно планируется США, чтобы укрепить пошатнувшееся "демократическое лидертво" и представить себя лидером коалиции "демократических государств", которые противостоят государствам "недемократическим" (читай, врагам США) – Китаю, России, Ирану и т.д.

Эрдоган при таких делах продолжает дрейфовать на восток, так как в Вашингтоне и Брюсселе он уже всех утомил своим оппортунизмом и фрондерством. Впрочем, любая страна, которая в современной Европе хочет быть субъектной, неизбежно станет оппортунистом и фрондером к курсу прямого подчинения американскому диктату. И в этом отношении тот же Эрдоган в разы более субъектен, нежели лидеры Германии и Франции, которые плетутся в обозе американской гегемонии, где США сами решают, кого объявить "демократической", а кого "недемократической" страной.
Само собой, в недемократических странах надо готовить государственные перевороты или прямую интервенцию, если подворачивается такая возможность. Количество жертв этого процесса современных "демократов" все равно никогда не волновало.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.07 / Предсказание о «малом конце света» в 2023 году

19.04 / В России создано устройство для автоматического определения онкозаболеваний

02.09 / Мнение: Расклады и балансы

06.06 / Президента Болгарии сносит влево

22.09 / Власти Москвы предоставили возможность всем желающим проверить результаты онлайн-голосования

26.10 / «Чтоб не размножались» – Личное мнение

06.03 / Счастье есть

11.10 / Мнение: О боях за Гадрут

21.07 / Мнение: Непризнание

21.03 / Марш в кровать: 5 важных фактов о пользе здорового сна и опасности бессонницы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика