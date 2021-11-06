Мнение: Турцию не пригласили на саммит “За демократию”.

Вашингтон отвесил жесткую оплеуху Эрдогану.

На планируемый в конце года саммит "За демократию" США пригласили 107 стран.

Две страны НАТО оказались без приглашения – Турция и Венгрия.

В Европе приглашения не получили – Россия, Белоруссия, Турция, Венгрия, Сербия, Босния и Косово.

Сам саммит очевидно планируется США, чтобы укрепить пошатнувшееся "демократическое лидертво" и представить себя лидером коалиции "демократических государств", которые противостоят государствам "недемократическим" (читай, врагам США) – Китаю, России, Ирану и т.д.

Эрдоган при таких делах продолжает дрейфовать на восток, так как в Вашингтоне и Брюсселе он уже всех утомил своим оппортунизмом и фрондерством. Впрочем, любая страна, которая в современной Европе хочет быть субъектной, неизбежно станет оппортунистом и фрондером к курсу прямого подчинения американскому диктату. И в этом отношении тот же Эрдоган в разы более субъектен, нежели лидеры Германии и Франции, которые плетутся в обозе американской гегемонии, где США сами решают, кого объявить "демократической", а кого "недемократической" страной.

Само собой, в недемократических странах надо готовить государственные перевороты или прямую интервенцию, если подворачивается такая возможность. Количество жертв этого процесса современных "демократов" все равно никогда не волновало.

—