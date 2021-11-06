В РФ выявили 41,3 тыс. случаев коронавируса за сутки

За минувшие сутки в РФ выявили 41 335 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 8,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 41 335 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 11,3% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6880, Санкт-Петербурге – 3138, Московской области – 3085.

Всего в стране выявлено 8 755 930 вирус-положительных пациентов в 85 регионах.

Также за сутки зафиксировано 1188 летальных исходов. За весь период в РФ от коронавируса скончались 245 635 человек. За сутки в РФ полностью выздоровели 29 201 человек.

Накануне, 5 ноября, в России выявили 40 735 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев увеличилось на 600.