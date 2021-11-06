 

Госбезопасность Грузии сообщила о подготовке Саакашвили переворота

06.11.2021, 12:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, арестованный в Тбилиси 1 октября и содержащийся в тюрьме в Рустави, планирует насильственное свержение власти, он раздает директивы через визитеров, посещающих его, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Об этом было заявлено на брифинге в субботу в службе госбезопасности Грузии.

Отмечается, что с 6 ноября сторонники Саакашвили хотят блокировать тюрьму, а также административные здания в Тбилиси – резиденцию президента, правительства, парламент, министерства.

СГБ располагает информацией, что для эскалации сторонниками бывшего президента может быть убит один из лидеров оппозиции.

«СГБ примет все меры для превенции преступления. Виновные будут строго наказаны по закону», – отметил на брифинге представитель службы.

Накануне бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в очередном послании из тюрьмы призвал своих сторонников мобилизоваться к запланированной на субботу акции протеста в Тбилиси и сообщил, что несмотря на длительную голодовку, он «не умрет назло врагам».

Ранее он призвал сторонников готовиться к «генеральной атаке».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.12 / В США началась вакцинация от коронавируса препаратом компании Moderna

08.07 / Грузия решила возобновить международное авиасообщение

31.08 / Байден объяснил срочный вывод ВС США из Афганистана

19.07 / Лукашенко не исключил попытки его свержения

06.02 / Китайцы решили составить конкуренцию для Starlink

28.06 / “Манчестер Сити” обыграл “Ньюкасл” и вышел в полуфинал Кубка Англии

06.09 / ВОЗ предупредила о риске закрытия 90% медицинских учреждений в Афганистане

15.08 / Лукашенко на совещании в минобороны: Страну мы никому не отдадим. Ситуацию мы удержим

07.07 / Арахамия считает, что принципы “Слуги народа” и Коммунистической партии Китая во многом совпадают – СМИ

04.10 / VOAэкспресс 4 октября 2020

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика