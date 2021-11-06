Госбезопасность Грузии сообщила о подготовке Саакашвили переворота

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, арестованный в Тбилиси 1 октября и содержащийся в тюрьме в Рустави, планирует насильственное свержение власти, он раздает директивы через визитеров, посещающих его, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Об этом было заявлено на брифинге в субботу в службе госбезопасности Грузии.

Отмечается, что с 6 ноября сторонники Саакашвили хотят блокировать тюрьму, а также административные здания в Тбилиси – резиденцию президента, правительства, парламент, министерства.

СГБ располагает информацией, что для эскалации сторонниками бывшего президента может быть убит один из лидеров оппозиции.

«СГБ примет все меры для превенции преступления. Виновные будут строго наказаны по закону», – отметил на брифинге представитель службы.

Накануне бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в очередном послании из тюрьмы призвал своих сторонников мобилизоваться к запланированной на субботу акции протеста в Тбилиси и сообщил, что несмотря на длительную голодовку, он «не умрет назло врагам».

Ранее он призвал сторонников готовиться к «генеральной атаке».