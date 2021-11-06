Уфолог предположил последствия мощных вспышек на Солнце

Нарастающая солнечная активность приведет к проблемам с электропитанием, а также воздействию на устойчивость мифической планеты Мардук, якобы расположенной за Солнцем, и появлению кораблей инопланетян, сообщил директор Международного информационного центра уфологических исследований Валерий Уваров.

«То, что солнечная активность растет, замечено уже давно. Это происходит с 1994 года и связано с нахождением солнечной системы в определенном участке галактики. В нем электромагнитные поля уже оказывают и продолжат дальше очень мощное воздействие на Солнце. Это естественные процессы, часть которых даже высокоразвитые цивилизации не могут предсказать», – приводит ФАН слова Уварова.

По его мнению, нынешние вспышки на светиле служат лишь предвестниками больших перемен.

«Когда Солнце войдет в пиковую фазу, во всей нашей системе будут происходить очень аномальные события. Это не только проблемы с системами электропитания, связи из-за воздействия на [искусственные] спутники вокруг нашей планеты. Воздействие коснется и устойчивости небесных тел нашей системы, в первую очередь планеты Мардук. Она находится на нашей орбите, за Солнцем», – отметил Уваров.

Он предположил, что, в конечном счете, положение станет настолько серьезным, что потребует вмешательства высокоразвитой цивилизации.

«Она находится в такой коллинеарной либрационной точке, которая по сути своей очень неустойчива. Учитывая массу этой планеты и ряд других обстоятельств, [аномальные] события будут сопровождаться появлением кораблей [инопланетян] и их тщательной работой по удержанию планеты Мардук в относительно устойчивом состоянии. Впрочем, важно то, что мы в этот момент ее увидим. Она выкатится из-за Солнца», – подытожил уфолог.

Ранее ученые зафиксировали одну из крупнейших магнитных бурь последних лет. Она началась в ночь на 4 ноября, нестабильность магнитного поля Земли будет продолжаться не менее 2-3 суток.