 

В США восхитились российским самолетом-разведчиком А-50У

06.11.2021, 12:30, Новости дня
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Обновленная версия «летающего радара» А-50У является одним из ключевых элементов успеха российской обороны и разведки, считает сотрудник американского Центра национальных интересов Марк Эпископос.

Российский самолет-разведчик А-50У привлек внимание экспертов американского журнала National Interest. Модернизация проводилась Авиационным заводом имени Бериева и Концерном радиостроения «Вега». Издание отмечает, что основным обновлением российского самолета стало улучшение работы радиотехнического комплекса «Шмель-М», кроме того, были усовершенствованы летные и боевые характеристики А-50У, передает РИА «Новости».

«Производитель заявляет, что сам радиолокационный купол легче за счет современных компонентов Шмель-М. Он также более эффективен, поскольку способен отслеживать воздушные цели на расстоянии до 650 километров и наземные цели на расстоянии до 300 километров. Он может одновременно отслеживать около 300 наземных или 40 воздушных целей», – пишет Эпископос.

Автор считает, что США стоит обратить внимание на интерес других государств к А-50У, который зарекомендовал себя еще в Сирии. Экспортные версии российского самолета уже находятся на иностранном вооружении.

«A-50У похож на американский Boeing E-3 Sentry по конструкции и функциям, однако еще не известно, как эти два самолета сравниваются в реальных характеристиках. Специально произведенный экспортный вариант оригинального A-50, A-50I, был изготовлен с израильской РЛС EL/W-2090 Phalcon и продан в Индию. Учитывая агрессивную стратегию Кремля по экспорту вооружений в последнее десятилетие, кажется весьма вероятным, что Индия рассматривается как потенциальный покупатель А-50У по мере того, как он продвигается в своем массовом производстве», – заявляет эксперт.

Самолет А-50У предназначен для обнаружения, сопровождения и определения принадлежности воздушных, крупных наземных и морских целей, выдачи информации о них на командные пункты автоматизированных систем управления Вооруженных сил, наведения истребителей на воздушные цели и самолетов фронтовой авиации на наземные и морские цели.

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