Ученые назвали пять незаметных симптомов приближающейся менопаузы

Зачастую женщины в период менопаузы жалуются на повышенную потливость, приливы и сухость влагалища. При этом исследователи отмечают, что данное состояние может сопровождаться на первый взгляд и незаметными симптомами, которые требуют внимания.

Основными признаками менопаузы являются сбои в менструальном цикле, а также полное его прекращение со временем. Однако в таком состоянии у женщин может появляться боль во время секса, ломкость ногтей, ломота в суставах и мышцах, выпадение волос, проблемы с концентрацией. Представительницы прекрасного пола могут не обращать на них никакого внимания, списывая их на другие причины, однако они становятся первыми звоночками приближающегося климакса.

Это происходит из-за гормонального дисбаланса, поэтому требует медицинской консультации. Эксперты рекомендуют женщинам обращаться к гинекологу, если симптомы менопаузы негативно влияют на качество жизни.

Источник: www.medikforum.ru