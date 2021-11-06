 

Ученые назвали пять незаметных симптомов приближающейся менопаузы

06.11.2021, 12:28, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Зачастую женщины в период менопаузы жалуются на повышенную потливость, приливы и сухость влагалища. При этом исследователи отмечают, что данное состояние может сопровождаться на первый взгляд и незаметными симптомами, которые требуют внимания.
Основными признаками менопаузы являются сбои в менструальном цикле, а также полное его прекращение со временем. Однако в таком состоянии у женщин может появляться боль во время секса, ломкость ногтей, ломота в суставах и мышцах, выпадение волос, проблемы с концентрацией. Представительницы прекрасного пола могут не обращать на них никакого внимания, списывая их на другие причины, однако они становятся первыми звоночками приближающегося климакса.

Это происходит из-за гормонального дисбаланса, поэтому требует медицинской консультации. Эксперты рекомендуют женщинам обращаться к гинекологу, если симптомы менопаузы негативно влияют на качество жизни.

Источник: www.medikforum.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.04 / Ани Лорак намекнула на харассмент со стороны Константина Меладзе

01.06 / ОНФ предложил подарить планшеты детям из нуждающихся семей

28.10 / Мнение: В Карабахе сменился министр обороны

19.05 / Патриарх Кирилл: Российский народ сейчас обеспечен всем, кроме самого главного – госидеологии

20.04 / «Роскосмос» объявил о повторном запуске станции «Мир»

05.06 / Поргина рассказала об исключении Певцова из худсовета “Ленкома”

24.11 / Дочь Славы рассказала о неудачных отношениях с абьюзером

29.06 / «Что? Это гулаговский приемчик»

20.02 / Мнение: Геройский парень

24.12 / Представлен Umidigi A9 с Android 11, 5150 мА•ч и ИК-термометром за 100 долларов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика