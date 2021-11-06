 

Учёные назвали самый опасный возраст для мужчин и женщин

06.11.2021, 12:28, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ученые из Центра здоровья в Техасе и Центральной больницы при Хельсинкском университете назвали самый опасный возраст для мужчин и женщин из высокого риска развития сосудистых недугов, которые могут стать причиной смерти. Эксперты рекомендуют при достижении нижеуказанного возраста более внимательно относиться к состоянию организма.
В исследовании американских и финских ученых был проведен анализ нескольких тысяч историй болезней людей различных рас и с разным местом жительства. Как оказалось, самым опасным возрастом для мужчин оказался 40-летний рубеж, а для женщин это 30 лет. Именно после этого организм может подавать сигналы о сбоях, поэтому стоит внимательно прислушиваться к нему.

Зачастую люди, преодолевшие этот возраст, чаще сталкиваются с инфарктами и инсультами, которые провоцирует стресс, вредные привычки и неправильное питание. Эксперты рекомендуют проходить регулярное обследование этим людям, даже если их состояние здоровья, по их мнению, отличное, ведь это поможет обнаружить проблему в самом начале ее развития и станет залогом длительности жизни.

Источник: katun24.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.05 / Мнение: О непарадных проблемах со здоровьем Путина

28.03 / Отец Жанны Фриске купил новый кроссовер за несколько миллионов рублей

11.06 / Простая, но очень вкусная подлива на основе фарша. Как сделать ее густой

28.07 / Мнение: Письмо: “Как хищник раскачивает партнера”

20.07 / Хакеры могут удаленно поджигать смартфоны

02.04 / В России изменили порядок получения пособий по безработице

24.10 / Сергея Савельева, передавшего правозащитникам видеоархив с пытками, объявили в розыск

18.12 / “А вы вертели столик?” или несколько зарисовок о спиритизме в Российской империи

26.09 / Этот мужчина почти 40 лет копал тоннель в пустыне и в один день пропал и стал богатым, а дверь оставил открытой

06.09 / Легкоатлет Браун рассказал о здоровом завтраке для похудения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика