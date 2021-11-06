Учёные назвали самый опасный возраст для мужчин и женщин

Ученые из Центра здоровья в Техасе и Центральной больницы при Хельсинкском университете назвали самый опасный возраст для мужчин и женщин из высокого риска развития сосудистых недугов, которые могут стать причиной смерти. Эксперты рекомендуют при достижении нижеуказанного возраста более внимательно относиться к состоянию организма.

В исследовании американских и финских ученых был проведен анализ нескольких тысяч историй болезней людей различных рас и с разным местом жительства. Как оказалось, самым опасным возрастом для мужчин оказался 40-летний рубеж, а для женщин это 30 лет. Именно после этого организм может подавать сигналы о сбоях, поэтому стоит внимательно прислушиваться к нему.

Зачастую люди, преодолевшие этот возраст, чаще сталкиваются с инфарктами и инсультами, которые провоцирует стресс, вредные привычки и неправильное питание. Эксперты рекомендуют проходить регулярное обследование этим людям, даже если их состояние здоровья, по их мнению, отличное, ведь это поможет обнаружить проблему в самом начале ее развития и станет залогом длительности жизни.

Источник: katun24.ru