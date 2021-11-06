Турецкий политик предложил создать аналог НАТО с участием РФ

Мустафа Хамарат, заместитель генсекретаря Партии справедливости и развития в Турции, раскритиковал НАТО, предложив создать ее аналог с участием РФ. По словам политика, Альянс не оправдывает ожидания в роли блюстителя мирового порядка.

Турция является важным партнером НАТО и единственной страной, честно доносящей и отстаивающей проблемы своего региона в блоке. Государству придется оставаться в составе Альянса, хотя его представители тесно сотрудничают с Россией в вопросе закупок военной техники.

Мустафа Хамарат раскритиковал нынешнюю организацию, так как она не способна выполнять свои обязательства и регулировать конфликты ради достижения мира. Он допускает возможность создания аналога НАТО, но в числе стран-членов должна быть Российская Федерация. Политик привел несколько примеров, когда силы Альянса прибывали в некоторые страны, но не могли решить в них имеющиеся проблемы, однако потом военный конфликт разгорался еще сильнее из-за такого вмешательства. Задачей организации является урегулирование конфликтов без войны и оказание помощи слабой стороне. Новая же организация с участием РФ смогла бы демонстрировать желание и возможности по вопросам решения конфликтов.

Также политик отметил необходимость Турции и РФ создать единую базовую стратегию, которая бы затрагивала вопросы противодействия общим врагам. Это позволило бы быстрее достигать общих целей и решать разногласия, сообщается в материале издания «ПолитЭксперт».