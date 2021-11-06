Мужик Лободы – Личное мнение

Я долгое время искренне полагала, что Светлана Лобода — родная сестра Сергея Зверева. Пусть, не близнец 59-летнего борца со скукой и серостью, а года на три помладше.



Фото: Соцсети

«Спалят, значит, спалят», — заявила Светлана, рассказав, что ходит со своим мужиком по ресторанам, прикрываясь лишь маской.

Таинственных мужчин Лободе приписывали немало. Был какой-то танцор, потом Тиль Линдерман фотографировался с натужным лицом рядом с украинской исполнительницей.

Лободе это видимо надоело — продюсерку уволила, купила домик в Европе, а про мужика теперь говорит, что он старше неё.

«Старше меня и очень мудрый», — считает Светлана.

Насчёт возраста спорить не стану, а вот мудрость, как мне кажется, тут под вопросом. Столько вокруг молодых и красивых девчонок, что мудрый, в моём понимании, мужик вряд ли клюнет на Лободу.

«Он может меня укутать. Я чувствую себя с ним девочкой», — делиться личным баба Света.

38 лет, а она чувствует себя девочкой. Это ж сколько тогда лет мужику, для которого Лобода — девочка?

«Он меня немного ломает, и в силу того, что я его очень сильно люблю».

Сначала укутал, потом немного сломал — сильный мужчина. Однако Лобода так и не призналась, кто этот её Олег.

Впрочем, это и к лучшему — фантазии об отношениях всегда лучше, чем если бы они были в самом деле. В вымышленной связи всё всегда идеально!

Интересно, чем ответят на интервью Анастасия Волочкова и Кристина Асмус? А у вас был выдуманный сердечный друг? Чего врали о нём, помните?

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