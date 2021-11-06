 

В ДТП в Николаевской области мужчина и двое детей погибли, женщина и трое детей попали в больницу

06.11.2021, 12:20, Новости дня
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Столкновение двух легковых автомобилей Chevrolet Lacetti и ВАЗ-2101 произошло в 1.48 на автодороге М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск вблизи села Шевченково.

Пострадавших доставили в Николаевскую областную детскую клиническую больницу с травмами разной степени тяжести.

Спасатели деблокировали тела погибших водителя и пассажиров.

Как сообщает местное управление Нацполиции, в результате столкновения ВАЗ опрокинулся и слетел в кювет. В салоне авто находилась семья из семи человек: 33-летний водитель и двое детей в возрасте пяти и трех лет погибли сразу на месте, 27-летняя женщина и трое малолетних детей одного, пяти и шести лет пострадали и попали в больницу.

37-летний водитель Chevrolet существенных травм не получил.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек). Санкция статьи предусматривает до 10 лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

https://www.facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev/posts/3069875139912097

Все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Контекст:

С начала 2021 года в ДТП на дорогах Украины пострадало 800 детей, сообщила 4 ноября генпрокурор Ирина Венедиктова.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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