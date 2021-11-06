Мать Саакашвили: Все эти дни я думала, что “вот если бы Гордон смог приехать в Тбилиси”… Это родной человек, Миша его очень любит

“Потому что я все эти дни все время думала, что “вот если бы Гордон смог приехать…”… Потому что я так давно… Я даже с ним так не встречалась, но мне кажется, что это родной человек. Я знаю, что Миша его очень любит. Конечно, я очень-очень вам благодарна. Я извиняюсь за вчерашний случай: за неудобство, которое вы встретили здесь, в Грузии”, – говорит она.

Также Аласания выразила благодарность врачу Саакашвили Николозу Кипшидзе, который приехал в Грузию из США, чтобы следить за состоянием политика.

“Его личный врач, который приехал из Америки, – его, может быть, в данный момент выделю. Потому что он заболел. Я просто удивлялась. Потому что это человек не очень здоровый, и он – представляете? – сам, по своему желанию приехал и все время взад-вперед, стоял у тюрьмы и дожидался разрешения. И простудился. Вот у него сейчас воспаление легких. Я не знаю. Ему сейчас тяжело. Ему, конечно, особая благодарность от меня и от всей нашей семьи. Это просто героический такой поступок. Настоящий друг”, – отметила она.

Мать Саакашвили: До него в Грузии были страшные времена. Криминалитет, нет тепла, света, по квартире по-пластунски приходилось передвигаться, потому что на улице стреляли. Полный текст интервью

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника “Объединенного банка Грузии” Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован, сейчас он находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави.

1 октября экс-президент Грузии объявил голодовку, которую держит до сих пор. Адвокаты и врачи политика сообщили об ухудшении его здоровья.

В конце октября Гордон приехал в Грузию, чтобы встретиться с Саакашвили. Однако грузинские власти без объяснения причин депортировали журналиста из страны.



Алеся БАЦМАН

главный редактор

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