 

Спасатели нашли заблудившегося в Карпатах 12-летнего мальчика

06.11.2021, 12:20, Новости дня
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Утром семья, приехавшая на отдых из Мариуполя, вышла на гору Хомяк. Около 14.00 мальчик отбился от своих родителей. 

В 16.30 спасатели встретились с родителями подростка. Были созданы две поисковые группы. 

Вскоре мальчик сам дозвонился спасателям, набрав номер экстренного вызова.

“В 18.38 спасатели Ворохтянского поисково-спасательного отделения нашли заблудившегося ребенка, состояние удовлетворительное, сопровождают к родителям”, – сообщили в ГСЧС.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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