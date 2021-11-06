Спасатели нашли заблудившегося в Карпатах 12-летнего мальчика

Утром семья, приехавшая на отдых из Мариуполя, вышла на гору Хомяк. Около 14.00 мальчик отбился от своих родителей.

В 16.30 спасатели встретились с родителями подростка. Были созданы две поисковые группы.

Вскоре мальчик сам дозвонился спасателям, набрав номер экстренного вызова.

“В 18.38 спасатели Ворохтянского поисково-спасательного отделения нашли заблудившегося ребенка, состояние удовлетворительное, сопровождают к родителям”, – сообщили в ГСЧС.

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