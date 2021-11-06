 

Новый Volkswagen Polo Track станет бюджетной моделью на рынке Южной Америки

06.11.2021, 11:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Немецкий концерн Volkswagen намерен существенно активизировать работу в Южной Америке, объявив о выпуске новой модели Volkswagen Polo Track.

Данное транспортное средство относится к бюджетному сегменту, однако в дальнейшем планируется существенно расширить данную линейку. Вместе с тем представлены тизерные снимки, по которым можно увидеть, что автомобиль напоминает традиционное исполнение Volkswagen Polo, однако модель станет более упрощенной.

Такая особенность существенно отразится на стоимости транспортного средства. Пока работа над моделью еще не завершена, тогда как официальная премьера нового Volkswagen Polo Track состоится в следующем году. Технические характеристики и функционал автомобиля пока удерживаются в тайне.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.01 / В мире установлен новый рекорд смертности от COVID-19 за сутки – ВОЗ

11.01 / В Китае оценили шансы Запада «проломить» российский щит ПВО

19.10 / Эксперт назвала достоинства института общественного наблюдения

13.01 / Компания Qualcomm представила ультразвуковой сканер отпечатков пальцев

06.09 / США выступили с заявлением в связи с освобождением кубинского журналиста Киньонеса

18.04 / Синоптик спрогнозировал возвращение «осенней» погоды в Москву

18.06 / Петиция Зеленскому об увольнении Татарова собрала 25 тыс. подписей

29.06 / Рада отменила штрафы жителям Донбасса за въезд на Украину через Россию

02.11 / Шотландия выразила недовольство зависимостью от Лондона

17.11 / Росгвардейцев обязали носить нагрудный знак

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика