Новый Volkswagen Polo Track станет бюджетной моделью на рынке Южной Америки

Немецкий концерн Volkswagen намерен существенно активизировать работу в Южной Америке, объявив о выпуске новой модели Volkswagen Polo Track.

Данное транспортное средство относится к бюджетному сегменту, однако в дальнейшем планируется существенно расширить данную линейку. Вместе с тем представлены тизерные снимки, по которым можно увидеть, что автомобиль напоминает традиционное исполнение Volkswagen Polo, однако модель станет более упрощенной.

Такая особенность существенно отразится на стоимости транспортного средства. Пока работа над моделью еще не завершена, тогда как официальная премьера нового Volkswagen Polo Track состоится в следующем году. Технические характеристики и функционал автомобиля пока удерживаются в тайне.