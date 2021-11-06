Мнение: Американские фермеры страдают без русских удобрений

США — главный покупатель удобрений в мире. Площади пахотных земель большие, собственных удобрений американцам не хватает. Проблема заключается в том, что азотные удобрения делаются, если очень упростить, из природного газа. Сейчас в мире большой энергетический кризис, цены на газ взлетели. Удобрения тоже становятся дефицитом.

У России всё в порядке. Газ добывается в России, удобрения производятся в России. Мы установили квоты на экспорт удобрений, так что наши фермеры с гарантией смогут купить нужное им сырьё:

https://iz.ru/1245009/liubov-lezhneva-evgeniia-pertceva-vera-kuzmina/ne-vashim-nashim-zachem-rossiia-ogranichivaet-eksport-azotnykh-udobrenii

А вот у США не всё так хорошо. Американцы много лет капризничали, выбирая, у кого они будут покупать удобрения, а у кого не будут. Несколько лет назад, правда, они милостиво разрешили российским компаниям поставлять удобрения в США, однако этой весной американцы снова ввели грабительскую пошлину на импорт:

https://www.alta.ru/external_news/80669/

Посмотрим на картину в целом.

1. На планете дефицит продовольствия.

2. На планете дефицит удобрений.

3. На планете дефицит природного газа.

4. Планета постепенно отказывается от доллара.

В этой картине США являются посредниками, без которых планета вполне можно обойтись. Вместо того, чтобы продавать удобрения американским фермерам, Россия может продать удобрения российским фермерам. Которые в условиях мирового дефицита продовольствия вполне способны быстро наращивать объёмы производства еды.

Американцы могут попытаться нарастить производство удобрений самостоятельно, но тут ситуация ровно такая же — вместо того, чтобы продавать газ в США, Россия может продать его российским же производителям удобрений. Которым мировой дефицит удобрений, опять-таки, позволяет быстро увеличивать объёмы производства.

Раньше этот затык можно было бы пробить при помощи доллара, CNN и Шестого флота. Сейчас, однако, США серьёзно ослабли. Их финансовой и политической мощи уже недостаточно, чтобы заставить Россию или Китай подписывать невыгодные для нас контракты. Вот свежие новости из-за океана:

https://politros.com/224720-agrarheute-rossiya-usugubila-problemy-fermerov-ssha-s-azotistymi-udobreniyami

Американские фермеры жалуются на тяжелое положение, вызванное резким ростом цен на удобрение и новостями из России. Такие выводы были сделаны немецкими экспертами.

Представители сельскохозяйственной отрасли США в последние недели все чаще сигнализируют о проблемах, вызванных дефицитом азотных удобрений и высокими ценами на них. Нехватка сырья может привести к очень плохим урожаям в будущем году. По словам немецких аналитиков, не добавляют оптимизма американским фермерам и новости из России, которая является одним из крупнейших в мире производителей удобрений. Об этом сообщает издание Agrarheute.

США закупают удобрения не только в России — большим поставщиком удобрений является, например, Канада. Есть крупные производители удобрений и внутри самих США. Таким образом, сокращение импорта приведёт не к полному схлопыванию сельского хозяйства, а к уменьшению посевных площадей, росту цен и разорению части фермеров. Так как залить всё долларами уже не вариант, эпоха не та, американцам придётся со слезами на глазах смотреть, как их сельхозсектор скукоживается. Замечу в скобках, что аналогичные страдания испытывают и другие секторы американской экономики. Пожалуй, даже интересно будет посмотреть на экономику США, в которой импорт будет равен экспорту. Подозреваю, она будет гораздо, гораздо меньше нынешней.

Вот так забавно получается. Нам 10 лет через губу объясняли, что никакого сельского хозяйства в России нет, что мы полностью зависим от импорта семенного материала и уборочной техники. Однако вышло наоборот. Семенной материал у российских фермеров в достатке, а вот американские фермеры без импорта удобрений уже страдают.