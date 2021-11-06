 

Умер старейший сотрудник советского и российского иновещания Лейзор Сиган

06.11.2021, 11:36, Новости дня
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Легендарный сотрудник советского и российского иновещания, редакции Sputnik Лейзор Сиган умер на 99-м году жизни.

Сиган работал в агентстве с 1945 года. Дата и место прощания со старейшим сотрудником советского и российского иновещания будут объявлены позднее, передает РИА «Новости».

Лейзор Сиган – легенда отечественного иновещания, 70 лет творческой жизни он отдал польской редакции. Начинал работать как диктор, затем его послужной список из года в год пополнялся новыми профессиями и умениями. Работал корреспондентом, переводчиком, журналистом – международником, обозревателем, руководителем отдела на польском языке – одного из самых непростых направлений вещания на зарубежные страны.



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