Умер старейший сотрудник советского и российского иновещания Лейзор Сиган

Легендарный сотрудник советского и российского иновещания, редакции Sputnik Лейзор Сиган умер на 99-м году жизни.

Сиган работал в агентстве с 1945 года. Дата и место прощания со старейшим сотрудником советского и российского иновещания будут объявлены позднее, передает РИА «Новости».

Лейзор Сиган – легенда отечественного иновещания, 70 лет творческой жизни он отдал польской редакции. Начинал работать как диктор, затем его послужной список из года в год пополнялся новыми профессиями и умениями. Работал корреспондентом, переводчиком, журналистом – международником, обозревателем, руководителем отдела на польском языке – одного из самых непростых направлений вещания на зарубежные страны.