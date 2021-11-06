Британцы заявили об отставании Запада от РФ «на много миль»

Британский таблоид The Daily Mail опубликовал материал о первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС), базирующейся в городе Певек Чукотского автономного округа, которая обеспечивает город теплом без ущерба для климата. Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.

Установка, разработанная Росатомом, обеспечивает город теплом при помощи энергии, вырабатываемой двумя реакторами. По мнению экспертов, такая концепция может помочь свести к минимуму изменение климата за счет сокращения использования источников выбросов парниковых газов, таких как уголь и газ, передает РИА «Новости».

Компании в США, Китае и Франции рассматривают возможность постройки аналогичных реакторов.

«Как обычно, (Россия) на много миль впереди Запада», – сообщил пользователь sb4100, комментируя публикацию.

«Постройте 30 новых атомных станций и переведите всю страну на отопление электричеством – самое простое и удобное. Больше никаких газовых труб, газовых котлов, выбросов», – написал kaalus.

«Безусловно, можно построить небольшую модульную атомную станцию, которая будет обеспечивать энергией города. Мы здесь упускаем возможность», – отметил Its Grim up North.

«Совершенно здравая идея. При правильном исполнении это имеет смысл», – выразил мнение winstonion.

«Если она работает достаточно успешно, то это хорошая идея. Можно построить такую же и отправить куда-либо еще», – заметил AquaEmperor.

«Пока это дешево и заставляет знаменитостей стонать, я в деле», – добавил David1991.

Ранее Британии предрекли тяжелую зиму из-за высоких цен на газ. Рост цен на топливо привел к банкротству нескольких британских энергокомпаний.