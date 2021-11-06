Мусульманки призвали не наказывать модель за видео в легинсах возле мечети

Молодежь нужно не наказывать за такие видео, а учить уважительно относиться к истории и к духовности, сообщила председатель Союза мусульманских женщин РФ Наиля Зиганшина.

OnlyFans-модель Дарья Пепеляева выложила в TikTok ролик из Казани, где позирует в легинсах у мечети Кул-Шариф. Казанцы призвали жестоко наказать девушку за видео.

«Наказывать пока не надо, но просвещать обязательно нужно. Учить молодежь, как с уважением относиться к духовности, к своей истории. Эту работу надо вести обязательно и СМИ, и организациям общественным, молодёжным. Чтобы до наказания дело не дошло, надо усиленно заниматься этим вопросом и воспитывать», – приводит «Говорит Москва» слова председателя Союза мусульманских женщин РФ Наили Зиганшиной.

При этом, она заявила, что понимает призывы казанцев наказать девушку, чтобы такие ситуации больше не повторялись. Зиганшина подчеркнула, осуждение подобных поступков со стороны общества приветствуется. По ее словам, это говорит о правильном воспитании людей.

«Каждый раз, когда на фоне мечетей, синагог, церквей появляется неадекватное поведение молодежи, всегда народ возмущается, потому что знает, что это святыня и никаких провокационных действий рядом со святынями не должно быть. Российский народ воспитан в духе традиций. И, конечно же, сохранение преемственности этих традиций приветствуется. Мы многонациональная страна и с уважением друг к другу относимся».

Ранее в Санкт-Петербурге полиция задержала модель, сделавшую фотографию в нижнем белье на фоне Исаакиевского собора, против нее возбудили уголовное дело.

Также девушку-блогера арестовали на 14 суток за откровенное фото на фоне Кремля.

В конце сентября блогера из Таджикистана Руслана Бобиева задержали из-за фото на фоне храма Василия Блаженного, в Сети призывали возбудить уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. На фото, которое блогер распространил в соцсетях, Бобиев и девушка, одетая в форменную полицейскую куртку, имитируют половой акт. Провокационный кадр он подписал: «Трудовой кодекс – не Уголовный, можно и нарушить». Позднее Бобиев извинился за свой поступок.