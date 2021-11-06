 

Нехватка витамина D может привести к переломам у взрослых людей

06.11.2021, 11:34, Разное
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Ученые рассказали, к чему может привести дефицит витамина D. По их словам, нехватка данного элемента чревата переломами у взрослых людей.
Осенью и зимой уменьшается количество солнечных часов. Когда люди выходят с офиса, то, как правило, уже темно. К тому же на солнце проводится очень маленькое количество времени. Витамин D является нерастворимым, он отвечает за метаболизм фосфора и кальция, которые имеют важное значение для здоровья зубов, костей, мускулатуры.

Когда снижается уровень элемента, происходит падение абсорбции кальция. В подобной ситуации организм начинает тратить накопленное вещество, а его уровень в организме должен быть стабильным.

Еще одним последствием является деминерализация. Кроме этого, выявлена зависимость между низким уровнем витамина D и ухудшением умственных способностей. Сложнее всего восполнить потерю витамина D в период с ноября по февраль. Весной хватает всего десяти минут пребывания на солнце, а зимой нужно подставлять участки кожи под лучи около 30 минут.

Витамин D можно восполнить посредством изменения продуктов питания. В рацион нужно включить яичный желток, различные виды рыбы, сливочное масло, грибы, кроличью и говяжью печень, не обезжиренные молочные продукты.

Если человек решит принимать добавки с витамином D, то дозировку нужно уточнять у лечащего врача.

Источник: inosmi.ru



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