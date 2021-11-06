 

Президент вывел Резникова из украинской делегации в ТКГ и возложил его обязанности на Костина

06.11.2021, 11:26, Новости дня
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Соответствующий указ №568/2021 от 5 ноября опубликован на сайте главы государства.

“Вывести из состава делегации Украины для участия в трехсторонней контактной группе Алексея Резникова, освободив его от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации”, – говорится в президентском указе.

Этим же указом Зеленский временно возложил обязанности первого заместителя главы делегации на представителя Украины в рабочей группе по политическим вопросам Костина.

Резников входил в ТКГ с сентября 2019 года. Он возглавлял Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины с марта 2020 года. 3 ноября Рада проголосовала за отставку Резникова, 4 ноября Рада назначила его министром обороны. 

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины возглавила нардеп от “Слуги народа” Ирина Верещук, она говорила, что планирует принимать участие в ТКГ.

Глава украинской делегации в ТКГ, бывший президент Украины Леонид Кравчук с конца июня не участвует в заседаниях. Пресс-секретарь Кравчука Оксана Сибирцева рассказала, что врачи запретили ему любые нагрузки. Позже появилась информация, что Кравчук перенес операцию на сердце. 2 ноября основатель интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрий Гордон рассказал, что Кравчук чувствует себя лучше и начал разговаривать.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма РФ начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в ТКГ (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. Минск стал местом встреч ТКГ в 2014 году. Сейчас из-за пандемии коронавируса заседания ТКГ проходят в формате видеосвязи.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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