Заместитель секретаря СНБО Демченко лоббировал Харьковские соглашения – “Схемы”

Журналисты нашли в архиве Верховной Рады стенограмму закрытого заседания парламентского комитета безопасности за 26 апреля 2010 года. Тогда члены заседания решали, рекомендовать ли депутатам ратифицировать Харьковские соглашения.

“Схемы” обнаружили, что на это заседание в депутаты приходил Демченко, который тогда был заместителем министра иностранных дел Украины. Согласно стенограмме, он убеждал депутатов поддержать рассмотрение законопроекта о ратификации соглашения в сессионном зале.

Демченко аргументировал необходимость этих соглашений высокими ценами на российский газ.

“Среднемесячная цена на поставленный в Украину газ из Российской Федерации в течение первого квартала текущего года составляет $334 за 1 тыс. м3, национальная экономика оказалась в крайне сложном положении. В этой ситуации, конечно, не остается другого выхода, как пойти с российской стороной на переговоры по корректировке цены на газ, по договоренностям и компромиссу”, – заявил тогда Демченко.

Кроме того, он уверял, что Харьковские соглашения и российский флот в Крыму – это стабильность для Украины.

“Черноморский флот Российской Федерации не станет причиной активизации террористической деятельности в регионе или нестабильности в Крыму. Обе стороны связаны между собой серьезными обязательствами. Обе стороны заинтересованы в стабильной ситуации как в двусторонних отношениях, так и вокруг флота. Обе стороны намерены приложить усилия, чтобы действующее пребывание российского Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины способствовало укреплению общеевропейской и региональной безопасности”, – говорил Демченко на заседании.

Журналисты утверждают, что соглашения лоббировал и глава Национального трехстороннего социально-экономического совета Анатолий Кинах. В 2010 году Кинах был членом Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, а также главой подкомитета по оборонно-промышленному комплексу и военно-техническому сотрудничеству.

В стенограмме указано, что Кинах также вспоминал о высокой цене на российский газ для Украины и призывал к сотрудничеству с РФ на фоне огромного товарооборота.

“Если мы говорим о сотрудничестве с той же Российской Федерацией в ракетно-космической отрасли, авиастроении, энергетическом машиностроении и так далее, то такое сотрудничество в условиях ХХІ, особенно, века может быть тогда, когда есть уверенность, что перед тобой надежный, прогнозируемый партнер. Я приводил недавно пример: объем торговли Украины с Санкт-Петербургом сегодня составляет около $2 млрд. Это весь общий объем, который у Украины есть за год с Соединенными Штатами Америки”, – говорил на заседании комитета Кинах.

Еще одним лоббистом Харьковских соглашений журналисты называют тогдашнего нардепа, а ныне главу Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкого.

Бывший народный депутат, член Комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Владимир Макиенко рассказал журналистам, что на заседании комитета 26 апреля 2010-го выступление Гриневецкого запомнилось ему больше всего. По его словам, Гриневецкий убеждал, что Украине никуда не деться, Украина и Россия – стратегические партнеры, и “это наша безопасность южных морей, мы будем спокойнее спать”.

Мнения членов комитета нацбезопасности тогда разделились: семь депутатов проголосовали за ратификацию соглашений в Раде, семь – против. На следующий день, 27 апреля 2010 года, Верховная Рада большинством проголосовала за ратификацию этих соглашений.

ВИДЕОВидео: Радіо Свобода / YouTube

Контекст:

Харьковские соглашения в 2010 году подписали тогдашние президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев. Ратификация Харьковских соглашений 27 апреля 2010 года сопровождалась дракой в парламенте, дымовыми шашками и бросанием яиц в президиум. В январе 2021 года Януковичу Госбюро расследований из-за подписания документа сообщило о подозрении в госизмене.

Согласно соглашениям, Украина получала скидку на газ в размере 30% в обмен на пролонгацию пребывания Черноморского флота России на территории Украины с 2017-го до 2042 года. Как объясняли в ГБР, фактически никакой скидки не было, так как за год до этого Россия увеличила цену на газ вдвое. Подписав соглашение под предлогом получения скидки на газ, Янукович искусственно создал предпосылки к увеличению численности войск РФ и условия их пребывания на территории Украины, подчеркивали в Офисе генпрокурора.

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После оккупации Крыма РФ денонсировала Харьковские соглашения.

11 марта 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Службе безопасности Украины проверить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений. СБУ открыла уголовное производство по статье о госизмене.

12 марта в Верховной Раде зарегистрировали проект закона о прекращении действия Харьковских соглашений.

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