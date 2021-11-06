Microsoft повысит заплаты сотрудников, которые определяют себя как члены совета директоров

450 сотрудников Microsoft Corporation, идентифицирующие себя как члены совета директоров и держатели солидных долей акций компании, добились повышения своей заработной платы на 760 тыс. долларов в год. Об этом заявил гендиректор компании Сатья Наделла.

После проведения опроса о самоидентификации на внутреннем корпоративном портале выяснилось, что 450 сотрудников Microsoft, работающие в должности младших программистов, специалистов по клинингу и сотрудников HR-отдела, идентифицируют себя как члены совета директоров компании. Из них 180 человек заявило, что определяют себя как владельцы 1% или более акций компании, что даёт им право голоса на собрании акционеров. В сентябре эти сотрудники обратились к руководству компании с петицией, в которой требовали привести их оклады в соответствие с их самоидентификацией. После недолгих обсуждений глава Microsoft пошёл им навстречу, повысив их оклады и позволив участвовать в собрании акционеров.

«Мы постепенно приходим к осознанию того, как важно право человека на самоопределение. Мы уже можем самостоятельно определять свой пол, гендер и расу. Но то, что должность и место в карьерной лестнице тоже может быть предметом самоидентификации, готовы принять немногие. Microsoft здесь выступает пионером, делая первый смелый шаг в этом направлении. Надеемся, что другие американские компании последуют нашему примеру», – сказал Сатья Наделла.

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