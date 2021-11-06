Мнение: Стадия “Мы никогда не говорили, что Трамп был в сговоре с Путиным”

Профессор Макс Абрамс о текущем развитии расследования фальсификаций "Рашагейта", где после ареста одного из источников британского агента Стила, активизировались обвинения в связи Хиллари Клинтон и Демократической партии с фальсификацией истории о том, что "Трамп это агент Путина", а русские хакеры выбрали американцам президента. Мейнстримовые СМИ как обычно стыдливо обтекают и делают вид, что они не были причастны к раздуванию этой истории, за что замаравшиеся в этом "журналисты" получали различные журналистские премии.

https://twitter.com/MaxAbrahms – цинк

Плюс еще от журналиста Глена Гринвальда.

1. Теперь, когда главному источнику Кристофера Стила было только что предъявлено обвинение во лжи ФБР, средства массовой информации делают вид, что это никогда не имело для них значения, просто странная вещь, которую сделал BuzzFeed, не имеющий ничего общего с их "репортажами о" Трампе / России, в связи с чем они сами себе вручили Пулитцеровские премии.

2. Чтобы понять, что это за ложь, просто просмотрите ветку в приведенном выше твите, где они неоднократно рекламировали Досье. Или посмотрите отличный репортаж @NatashaBertrand, за которые получили огромные награды за постоянное продвижение "Рашагейта".

3. Но, в конечном счете, когда дело доходит до мошенничества с "Рашагейтом", эти два основных факта никуда не денутся.

1) Мюллер закрыл свое расследование через 18 месяцев и обвинил *ноль* американцев в преступном сговоре с Россией: НОЛЬ по основному преступлению.

2) Он написал это в своем итоговом отчете:

Вот почему Адам Шифф в своей новой книге обвинил Мюллера в том, что он старый. Всем известно, что обещали либералам (массовые аресты семьи Трампа за сговор с Россией) и что они получили (никаких обвинений в этом преступлении). Чем объяснить несоответствие? Мюллер оказался старым.

5. В тот же месяц, когда Мюллер завершил свое расследование, Джон Бреннан (ЦРУ/MSNBC) обещал, что семья Трампа будет арестована либералами за сговор с Россией. Но этого не произошло.

То же самое и с пунктом 1/6: НОЛЬ обвинений в подстрекательстве к мятежу, восстанию, попытке похищения Окасии-Кортес и т. д.

6. Адам Шифф потратил 4 года на каждое кабельное и воскресное телешоу, которое он смог найти, чтобы поклясться, что видел «железобетонные улики», доказывающие преступный сговор между Трампом и Россией. Почему-то Мюллер этого не видел. Но за этим мошенничеством стояли целые СМИ, поэтому они не могут сейчас исправить ситуацию.

https://twitter.com/ggreenwald

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