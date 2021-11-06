В США продали редкий спорткар Toyota 2000GT

В рамках аукциона Bring a Trailer продали уникальный экземпляр спорткара Toyota 2000GT.

Новый владелец заплатил за эксклюзивное транспортное средство 850 тысяч долларов. На завышенный ценник отразилось то, что автомобиль является достаточно культовым и выпускался ограниченным тиражом. Всего японская марка выпустила 351 экземпляр модели Toyota 2000GT. Кроме того, автомобиль находится в идеальном состоянии, а его общий пробег составляет всего 19 тысяч километров.

Toyota 2000GT выпущен в 1968 году, однако это никак не отразилось на внешнее и техническое состояние. Под капотом спорткара используется 2-литровый бензиновый двигатель с мощностью 150 л.с. Остальные характеристики пока неизвестны.