 

В США продали редкий спорткар Toyota 2000GT

06.11.2021, 11:02, Новости дня
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В рамках аукциона Bring a Trailer продали уникальный экземпляр спорткара Toyota 2000GT.

Новый владелец заплатил за эксклюзивное транспортное средство 850 тысяч долларов. На завышенный ценник отразилось то, что автомобиль является достаточно культовым и выпускался ограниченным тиражом. Всего японская марка выпустила 351 экземпляр модели Toyota 2000GT. Кроме того, автомобиль находится в идеальном состоянии, а его общий пробег составляет всего 19 тысяч километров.

Toyota 2000GT выпущен в 1968 году, однако это никак не отразилось на внешнее и техническое состояние. Под капотом спорткара используется 2-литровый бензиновый двигатель с мощностью 150 л.с. Остальные характеристики пока неизвестны.



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