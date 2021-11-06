Great Wall анонсировала продажи Wey Macchiato

К середине текущего месяца в продажу выйдет новый гибридный кроссовер под названием Great Wall Wey Macchiato.

Эксперты полагают, что новая модель выступит полноценным конкурентом для премиального паркетника Lexus NX. Вместе с тем модель исполнена в уникальном виде. Автомобиль получил стильную решетку радиатора, крупный сенсорный экран мультимедийного комплекса и светодиодные фары. Кроме того, новинка отличается виртуальной приборной панелью.

Из технических сведений следует выделить 1,5-литровый бензиновый двигатель с отдачей 156 л.с. Также под капотом установили электродвигатель, который выдает 97 л.с. Запас хода гибридного кроссовера составляет 110 километров. Пока производитель умалчивает сведения о стоимости нового кроссовера.