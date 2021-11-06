В Грузии назвали физиологическую причину «голодовки» Саакашвили

Экс-президент Грузии, глава украинского исполкома реформ Михаил Саакашвили за несколько дней до нелегального проникновения в Грузию сделал в Нидерландах операцию по уменьшению желудка, таким образом, он не голодает в Руставской тюрьме, а просто соблюдает диету, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на грузинские СМИ.

«Саакашвили – аферист века. Он не голодает, а питается кашами и пьет натуральные соки. Поехал в Нидерланды, сделал себе резекцию желудка, после чего требуется соблюдение специальной диеты, а нам это выдал за голодовку», – прокомментировал бывший начальник грузинского Генштаба Леван Николеишвили.

«А его сторонники при этом говорят о голодовке, о революции. Мошенники!», – сообщил он в связи с тем, что в субботу у Руставской тюрьмы собираются сторонники Саакашвили.

«Все у них лживое – адвокаты, правозащитники, партийные телеканалы, визитеры. Ваш вождь – лжец!», – сказал Леван Николеишвили.

По его словам, «соучастниками мошенничества становятся все сторонники Саакашвили».

Эксперт Эдишер Гвенетадзе заявил, что отбывающий шестилетнее заключение «Саакашвили является политическим шарлатаном», который готов на все ради возвращения к власти.

Накануне министр юстиции Грузии Рати Брегадзе назвал удовлетворительным состояние здоровья экс-президента Михаила Саакашвили и опроверг информацию о его голодовке. По его словам, Саакашвили за два дня после поступления в тюрьму (1 октября) получил банковскую карту, купил продукты, но отказался от них. Спустя некоторое время он купил каши и натуральные соки. «Он также продолжает получать медикаменты, выписанные врачами», – сказал министр. Отвечая на вопрос журналиста, принимает ли Саакашвили пищу, он ответил утвердительно. Брегадзе подчеркнул, что состояние Саакашвили стабильное, показатели жизнедеятельности в норме.

Президент страны Саломе Зурабишвили сообщила, что ее позиция остается неизменной – она никогда не помилует заключенного Саакашвили.