 

Белоруссия возобновила поставки электроэнергии на Украину

06.11.2021, 10:40, Новости дня
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В течение ноября Белоруссия будет поставлять электроэнергию на Украину, сообщили в пресс-службе минэнерго республики.

В ведомстве сообщили, что «белорусская электроэнергия начала поступать в украинскую энергосистему 6 ноября, в соответствии с подписанным контрактом поставки будут осуществляться в течение ноября», передает ТАСС.

Ранее стало известно, что большинство энергоблоков ТЭС на Украине прекратили работу.

Также сообщалось, что в рамках договора об оказании аварийной помощи Белоруссия поставит на Украину 500 МВт электроэнергии, но о новых долгосрочных контрактах пока речи не идет.

Вместе с тем украинские СМИ писали, что РФ и Белоруссия не будут помогать Украине с поставками угля и электричества до тех пор, пока Киев не изменит свою политику в важнейших вопросах или пока не поменяет власть.



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