Во время давки на фестивале в Техасе погибли восемь человек

На музыкальном фестивале Astroworld Festival в Техасе восемь человек погибли, несколько пострадали, сообщило местное издание Houston Chronicle со ссылкой на полицию.

Точная причина трагедии неизвестна, однако издание информирует о давке на мероприятии, на двухдневный фестиваль приехали 50 тыс. человек, передает РИА «Новости».

Уточняется, что давка произошла в пятницу во время выступления рэпера Трэвиса Скотта, в связи с этим второй день фестиваля был отменен.

Ранее во время давки на музыкальном фестивале в американском штате Аризона пострадали более 10 человек.