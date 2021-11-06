 

Во время давки на фестивале в Техасе погибли восемь человек

06.11.2021, 10:40, Новости дня
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На музыкальном фестивале Astroworld Festival в Техасе восемь человек погибли, несколько пострадали, сообщило местное издание Houston Chronicle со ссылкой на полицию.

Точная причина трагедии неизвестна, однако издание информирует о давке на мероприятии, на двухдневный фестиваль приехали 50 тыс. человек, передает РИА «Новости».

Уточняется, что давка произошла в пятницу во время выступления рэпера Трэвиса Скотта, в связи с этим второй день фестиваля был отменен.

Ранее во время давки на музыкальном фестивале в американском штате Аризона пострадали более 10 человек.



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