 

Диетолог Гинзбург перечислил ускоряющие старение продукты

06.11.2021, 10:38, Разное
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Диетолог Михаил Гинзбург перечислил продукты, которые способны ускорять старение организма. По его словам, исключение их из рациона и следование правильному режиму питания поможет сохранить молодость.
Первым фактором преждевременного старения Гинзбург назвал преобладание жареной пищи. Не стоит злоупотреблять сладостями, картофелем, булками, рисом, маргарином и маслами с высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот Омега-6, а также красным мясом. Все указанные продукты приводят к гипертонии, атеросклерозу, сахарному диабету, опухолям.

Главной задачей питания является насыщение организма питательными веществами и витаминами, которые омолодят и защитят его от различных недугов. Важно, чтобы рацион состоял из минимального количества жареной еды, цитирует издание iReactor Михаила Гинзбурга.



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