Градский и Агутин «повздорили» из-за молодой участницы на шоу «Голос»

Леонид Агутин и Александр Градский «повздорили» на шоу «Голос» из-за молодой участницы проекта. Речь идет об Ане Агрбе, исполнившей песню Анжелики Варум под названием «День опять погас» .

Во время исполнения композиции Агутин и Градский бурно обсуждали пение участницы. Композитор просил своего коллегу повернуться и взять в свою команду исполнительницу, а певец его послушал. Когда же Градский повернулся к сцене, то, вероятно, очень пожалел, что сам ее не выбрал.

После этого он активно начал расспрашивать участницу о ее имени, фамилии и возрасте. Агутин же перебил его, предложив Ане Агрбе познакомиться, что возмутило композитора. Он отметил, что его коллега повернулся к девушке, но познакомиться с ней он хочет первым.

Стоит отметить, что ранее Градский вел себя сдержаннее и мало задавал вопросов. В этот же раз он как будто оправдывался за то, что не повернулся первым к ней. Он заявил, что очень хотел это сделать, но потом начал уговаривать Агутина, так как понял, что «это его артист».

Градский выразил уверенность, что певица сможет стать победительницей этого сезона шоу «Голос», и попросил ее, если это действительно произойдет, подарить ему бутылку шампанского. На это Ана Агрба заявила, что в ее случае подарком может стать только абхазское вино, пишет «Слово и дело».