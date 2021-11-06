 

Градский и Агутин «повздорили» из-за молодой участницы на шоу «Голос»

06.11.2021, 10:38, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Леонид Агутин и Александр Градский «повздорили» на шоу «Голос» из-за молодой участницы проекта. Речь идет об Ане Агрбе, исполнившей песню Анжелики Варум под названием «День опять погас» .
Во время исполнения композиции Агутин и Градский бурно обсуждали пение участницы. Композитор просил своего коллегу повернуться и взять в свою команду исполнительницу, а певец его послушал. Когда же Градский повернулся к сцене, то, вероятно, очень пожалел, что сам ее не выбрал.

После этого он активно начал расспрашивать участницу о ее имени, фамилии и возрасте. Агутин же перебил его, предложив Ане Агрбе познакомиться, что возмутило композитора. Он отметил, что его коллега повернулся к девушке, но познакомиться с ней он хочет первым.

Стоит отметить, что ранее Градский вел себя сдержаннее и мало задавал вопросов. В этот же раз он как будто оправдывался за то, что не повернулся первым к ней. Он заявил, что очень хотел это сделать, но потом начал уговаривать Агутина, так как понял, что «это его артист».
Градский выразил уверенность, что певица сможет стать победительницей этого сезона шоу «Голос», и попросил ее, если это действительно произойдет, подарить ему бутылку шампанского. На это Ана Агрба заявила, что в ее случае подарком может стать только абхазское вино, пишет «Слово и дело».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.12 / Названы пугающие последствия недостатка витамина B12 в организме

10.12 / Мнение: Письмо: “Потенциальный крючок”

09.09 / Предприниматель Дмитрий Давыдов предложил 20 идей на пути к лучшей России

13.11 / В Карелии создали бутафорский концлагерь, куда будут привозить школьников

13.10 / Открыть окна, убрать старые фото: как сделать “эмоциональную уборку” квартиры – фэншуй в помощь

01.08 / Мнение: 90 лет со дня рождения Солнечного клоуна

01.02 / Володин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

15.03 / Что произошло за день 14 марта

08.09 / Мнение: Приезд

05.04 / Песков рассказал о формате послания Путина Федеральному собранию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика