Экономист назвал опасные для хранения банки в РФ

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06.11.2021, 10:38, Разное
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Экономист Михаил Делягин назвал самые опасные для хранения сбережений банки в России. Об этом он пояснил в эфире программы на YouTube под названием «Аудиостатьи».
По словам экономиста, в будущем Банк РФ лишит лицензий региональные банки, по этой причине клиенты потеряют свои сбережения. Последним придется постараться, чтобы вернуть себе хотя бы гарантированные государством 1,4 миллиона рублей. Делягин отмечает, что эта процедура крайне трудоемкая и длительная. После ее запуска темпы роста инфляции могут ускориться, что обернется девальвацией денег.

Чтобы защитить свои накопления, гражданам стоит открывать депозиты и вклады только в тех финансовых учреждениях, которые входят в двадцатку крупнейших в стране, то есть, в федеральных банках. Также стоит заранее подумать о раздроблении денежных средств на инвестиционные и валютные счета, а также депозиты, но не нужно собирать их «в одной корзине». Также Делягин напомнил, что сумма одного вклада не должна превышать 1,4 миллиона рублей, что равно гарантированной государством выплате, пишет «ГлобалМСК.ру».



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