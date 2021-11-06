 

Компания Pfizer заявила о 89% эффективности своего лекарства от COVID-19

06.11.2021, 10:30, Новости дня
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Испытуемое лекарство получило название Paxlovid, оно выпускается в капсулах.

В исследованиях приняли участие 1200 заболевших COVID-19 из групп риска. В группе из 607 человек, употреблявших препарат, только шесть человек были госпитализированы или 0,8%. В группе плацебо госпитализировали 41 человека из 612 или 7%.

В ходе испытаний ни один человек, получивший препарат, не умер, в то время как в группе плацебо болезнь для десяти человек (1,6%) закончилась смертью.

В Pfizer заявили, что в связи с “потрясающей эффективностью” приостанавливают испытания и начинают готовить документы для передачи в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США.

Контекст:

До недавнего времени специальных лекарств от COVID-19 не существовало, при этом заболевании проводится в основном симптоматическое лечение. 

Первыми об испытаниях лекарства от коронавируса сообщили американские фармацевтические компании Ridgeback Biotherapeutics и Merck Sharp & Dohme. Они создали противовирусный препарат Lagevrio (молнупиравир), который выпускается в таблетках. Согласно данным клинических испытаний, препарат наиболее эффективен на ранних стадиях заболевания. Его уже одобрили в Великобритании.

В августе этого года министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что Украина может получить революционный препарат прямого действия от COVID-19. По его словам, у одного из производителей Украина находится в шестерке стран, которые получат лекарство в первую очередь. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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