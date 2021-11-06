ВСУ объяснили, зачем заходили в село в “серой зоне” Старомарьевку

Военные сообщили, что жители села Старомарьевка, которое находится на неподконтрольной Украине территории, смогли получить уголь для отопления. Его предоставил Красный крест.

“Ранее сторона-агрессор в течение 1,5 месяца блокировала международным гуманитарным организациям доступ к жителям Старомарьевки”, – уточнили в бригаде.

Оказать гуманитарную и медицинскую помощь жителям села решила рабочая группа Мирненской военно-гражданской администрации. Инициативу поддержало руководство 93-й бригады “Холодный Яр”, обеспечив ее охраной. Пресс-служба бригады публиковала обращение украинской стороны Совместного центра по контролю и координации к ОБСЕ от 25 октября, с просьбой о дополнительных гарантиях безопасности и соблюдении режима тишины со стороны незаконных вооруженных формирований в Старомарьевке с 27 октября по 10 ноября.

https://www.facebook.com/93OMBr/posts/1700589753471141

Российско-оккупационные войска проигнорировали обращения и не соблюдали режим тишины. “Это привело к массированным обстрелам Гранитного со стороны российских наемников, в результате которых погиб военнослужащий бригады Георгий Халиков, были повреждены дома местных жителей, гражданская инфраструктура и камера ОБСЕ”, – отметили военные.

Боевики предоставили возможность доставить уголь жителям села только после огласки ситуации.

Военные отметили, что 5 ноября в соседнем Гранитном, подконтрольном украинским властям, работали представители благотворительного фонда “Каритас Волноваха” – посещали лежачих людей и тех, кому тяжело передвигаться. Они намерены также помочь с восстановлением домов после обстрела.

Фонд планирует предоставить продуктовые наборы и медицинскую помощь и жителям Старомарьевки, но пока непонятно, дадут ли боевики возможность благотворителям заехать туда.

“Если нет, организуют пункт сбора, регистрации и выдачи наборов в Гранитном… Возможно, будем привлекать волонтеров, которые смогут донести продукты до моста, а дальше местные перенести их через мост и развести самостоятельно”, – пояснили в фонде.

https://www.facebook.com/93OMBr/posts/1707287152801401

Контекст:

Старомарьевка находится в “нулевой” или “серой зоне”, сообщалось на странице ЮНИСЕФ в Facebook в августе 2020 года. Там проживает 150 человек, семеро из них – дети.

26 октября появилась информация в СМИ о взятии Старомарьевки под контроль Объединенных сил. Но ее опровергли в пресс-центре штаба операции Объединенных сил. “Это очередная попытка незаконных вооруженных формирований РФ дискредитировать и обвинить Украину в нарушении линии разграничения”, – говорилось в заявлении.

30 октября главный редактор издания “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов опубликовал видео, как над Старомарьевкой поднимают украинский флаг. Он поблагодарил 93-ю бригаду за то, что “еще одно украинское село перестало быть “серой зоной”.

Однако в бригаде тогда пояснили, что военные только охраняли гуманитарную миссию. “Группа военнослужащих 93-й механизированной бригады заняла наблюдательные посты в окрестностях населенного пункта Старомарьевка и обеспечила безопасное пребывание гражданских лиц в нем. После завершения работы гуманитарной миссии в тот же день, 26 октября, все военнослужащие 93-й бригады, задействованные для охраны рабочей группы, покинули населенный пункт Старомарьевка”, – рассказали военные.

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