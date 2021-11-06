Саакашвили голодает 37-й день. Адвокат заявляет, что он в тяжелом состоянии, “ожидается коллапс”

“Состояние Михаила Саакашвили не относится ни к легкой, ни к нормальной категории, он находится в тяжелом состоянии… Сегодня я еще раз убедился в том, что он шатается и к нему приставлено намного больше сопровождающих для того, чтобы по пути он не упал”, – сказал Гварамия.

Он добавил, что политик уже не в том состоянии, чтобы “полностью контролировать ситуацию психологически”. Исходя из этого, Гварамия отметил, что некоторые заявления экс-президента “могут быть взаимоисключающими” и нелогичными.

Адвокат призвал не судить о состоянии третьего президента Грузии, основываясь только на результатах анализов. Гварамия также снова потребовал от властей страны перевести Саакашвили в частную многопрофильную клинику.

“Давайте говорить о том, что видим. Лично я ничего хорошего здесь не вижу, ситуация очень тяжелая, не обнадеживающая, ожидается коллапс. Как мне сказал сам Саакашвили, по его ощущениям, у него осталось очень мало времени… Что произойдет после коллапса, никто не знает. В реальности это означает обречение на смерть”, – заявил Гварамия.

Лечащий врач Саакашвили Нико Кипшидзе сообщил также, что у его пациента начались проблемы с глазами и ухом.

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника “Объединенного банка Грузии” Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован, сейчас он находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави.

1 октября экс-президент Грузии объявил голодовку, которую держит до сих пор. Адвокаты и врачи политика сообщили об ухудшении его здоровья.

27 октября политика посетила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. Она рассказала, что за время голодовки у Саакашвили четыре раза было кризисное состояние здоровья, два раза ему делали переливание крови. По итогам визита Денисова заявила о нарушении прав политика. Действия грузинских властей “очевидно являются пыткой и способом лишения гражданина Украины Саакашвили права на жизнь”, подчеркнула она.

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