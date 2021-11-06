Праздник Чудотворной иконы Божией Матери: традиции и приметы 6 ноября

История

Чтобы понять, какой сегодня праздник отмечается, следует обратиться к

истории. Так, 6 ноября 2021 года верующие празднуют День чудотворной иконы

Божией Матери, которая называется “Всех скорбящих Радость”.

Церковный праздник уходит корнями в далекие времена. Впервые икона

прославилась как чудотворная в 1688 году, когда была в Преображенской церкви Москвы.

Чудо, которое явила икона, заключалось в исцелении родной сестры Патриарха

Московского Иова – Евфимии. После молебна над иконой она выздоровела.

Что нельзя делать 6

ноября

Наши предки верили, что в этот православный праздник нельзя

проявлять гордыню, злость, высокомерие и брезгливость. Кроме того, в День

чудотворной иконы Божией Матери не нужно идти на необоснованные опасности.

Приметы и традиции

В этот церковный праздник на Руси начинались зимние девичьи посиделки. 6

ноября девушки рукодельничали, общались и пели. Делали все это они при свете

лучины. В этот православный праздник также было принято молиться иконе

Скорбящей Божией Матери.