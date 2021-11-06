Вновь избранный президент Узбекистана Мирзиеев вступил в должность

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06.11.2021, 9:46, Новости дня
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Вновь избранный президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев принес присягу на совместном заседании обеих палат парламента страны.

Перед началом церемонии впервые в зал сената были внесены штандарт и знак президента Узбекистана, утвержденные в октябре, передает РИА «Новости».

Председатель Центральной избирательной комиссии Зайниддин Низамходжаев вручил Мирзиееву новое удостоверение президента Узбекистана.

Затем президент, положив руку одновременно на конституцию и Коран, произнес присягу, обязавшись «строго следовать конституции и законам республики, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на президента республики Узбекистан обязанности».

«Прежде всего, выражаю искреннюю благодарность всем своим соотечественникам, переизбравшим меня президентом Республики Узбекистан, и отдаю дань уважения нашему трудолюбивому, благородному и толерантному народу», – сказал Миризеев на церемонии.

Он также поблагодарил других кандидатов за активное участие в выборах.

В республике выборы президента проводятся раз в пять лет, очередные состоялись 24 октября. ЦИК после подсчета всех бюллетеней сообщил, что Мирзиеев победил, набрав 80,12% голосов при явке избирателей в 80,4%. На выборах главы государства в декабре 2016 года Мирзиеев набрал 88,6% при явке в 87,7%.



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