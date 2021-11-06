 

Сомнолог назвала недостаток сна способствующим заражению коронавирусом

06.11.2021, 9:44, Разное
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Невролог и сомнолог Елена Царева пояснила о мерах профилактики коронавируса. По ее словам, способствовать заражению вирусной инфекцией может также недостаток сна, на это стоит обращать внимание.
Царева рассказала, что в осенний период риск заразиться вирусными инфекциями возрастает, поэтому для укрепления иммунитета стоит соблюдать правильный режим сна. То есть, спать следует по 8 часов в сутки, а при уменьшении его длительности у человека ухудшается работа головного мозга, что делает его более уязвимым перед вирусами.

Она привела в пример результаты исследования, в нем анализировалось состояние здоровья участников, которые спали по 8 часов, и тех, кто отводил для сна меньшее количество времени. Оказалось, что люди из первой группы чаще болели и переносили недуг в тяжелой форме.

Учитывая ситуацию с коронавирусом, стоит хорошо высыпаться, избегая бессонных ночей. В вопросе качества сна важна постоянность, это поможет укрепить иммунную систему и защититься от опасных недугов, пишет iReactor.



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