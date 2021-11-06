 

Специалисты Роспотребнадзора оценили возможность появления “хронического ковида”

06.11.2021, 9:44, Разное
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Эксперты Роспотребнадзора оценили возможность появления так называемого «хронического ковида». По словам доктора биологических наук Александра Семенова, такого понятия пока нет.
Возможно, имеется ввиду длительное течение заболевания. Рано или же поздно вирус выводится из организма, но последствия могут давать о себе знать еще очень долго. Все чаще врачи наблюдают, что пациенты, перенесшие COVID-19 в прошлом году, до сих пор ощущают влияние коронавируса.

Татьяна Руженцова заявила, что на сегодняшний день изучается феномен длительного волнообразного течения заболевания COVID-19. Пока нет однозначного ответа на вопрос, перетекает ли патология в хроническую форму. Пока есть длительный коронавирус, который может проявляться около полугода. При этом некоторые пациенты получали повторные позитивные результаты ПЦР-тестов.

Если говорить о штамме «Дельта», то он поражает различные органы, системы и ткани. Затрагивается и сердечно-сосудистая система. Сейчас уже не так много пациентов жалуются на потерю вкуса и обоняния. В то же время периодически всплывают неврологические нарушения. У людей наблюдается ухудшение когнитивных способностей. Есть отдаленные последствия и те, которые фиксируются на уровне острого состояния.

Источник: rg.ru



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