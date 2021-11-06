 

Молодая жена Константина Ивлева ждет ребенка

06.11.2021, 9:44, Разное
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Молодая жена ведущего и шеф-повара Константина Ивлева в рамках эксклюзивного интервью призналась, что ждет ребенка. Для Валерии Ивлевой этот малыш будет первым.
Модель сейчас находится на четвертом месяце беременности. Валерия Ивлева призналась, что давно ждала, когда тест покажет позитивный результат. Она давно хотела познать радость материнства. Как считает Валерия Ивлева, ее супруг, который кажется многим грозным на тв-шоу, будет очень хорошим отцом.

Жена Константина Ивлева чувствует себя хорошо. Она ждет, когда сможет познакомиться с ребенком. Первенец модели будет окружен любовью и заботой. Иного сценария быть не может, поскольку в звездной семье царит понимание и гармония. Пол ребенка модель пока сообщать не стала.

Напомним, что у шеф-повара уже есть двое детей. Первая жена подарила ему сына Матвея и дочь Марусю. В прошлом году вся страна следила за судьбой Ивлева, который публично пообещал жениться на Валерии Куденковой. Пара оформила отношения в феврале, а спустя месяц обвенчалась в церкви, пишет портал «Политэксперт».



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