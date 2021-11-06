 

Spiegel – АВВА 40 лет спустя — шведский квартет выпустил свой последний альбом

06.11.2021, 9:42, Новости дня
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Шведский квартет АВВА выпустил первый альбом спустя почти 40 лет перерыва, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Альбом, получивший название Voyage, с ночи на пятницу доступен онлайн, на CD, виниловых пластинках и кассетах. По словам участников группы, он станет для музыкального коллектива последним, после чего АВВА планирует необычное мультимедийное шоу в Лондоне.


Reuters

ABBA выпускает первый альбом почти за 40 лет, пишет немецкий журнал Der Spiegel. На рынок он был запущен в полночь, а в 2022 году группе предстоит необычный тур.

Фанатам шведской группы АВВА пришлось ждать нового альбома почти четыре десятилетия — и они дождались. Музыкальный коллектив выпустил студийный альбом — первый с начала 80-х годов прошлого века. Альбом Voyage доступен онлайн, на CD, виниловых пластинках и кассетах начиная с ночи на пятницу.

Как отмечает издание, в новый альбом вошли вышедшие раньше песни I Still Have Faith In You, Don’t Shut Me Down и Just A Notion, а также ещё семь новых песен Агнеты Фельтског, Бьорна Ульвеуса, Бенни Андерссона и Анни-Фрид Лингстад.

Для квартета этот студийный альбом стал девятым — и первым после The Visitors, который вышел 30 ноября 1981 года. После последнего телевизионного выступления в конце 1982 года группа практически распалась — оставив позади восемь студийных альбомов с такими мировыми хитами, как Waterloo, Mamma Mia, SOS и Dancing Queen. С тех пор появлялись многочисленные компиляции от АВВА, но больше не вышло ни одного полноценного альбома со свежими студийными записями песен.

С 90-х годов ХХ века вокруг группы развивался новый культ: в 1999 году на сцену вышел мюзикл Mamma Mia! В 2008 году появилась его экранная версия. И, наконец, в сентябре этого года последовало объявление о подготовке к выходу нового альбома.

В октябре 2021 года Бенни Андерссон рассказал британской газете The Guardian о будущем группы. Этот альбом будет для них последним, создание новой музыки не планируется. «Но теперь я могу вам сказать: это всё», — заявил музыкант. Хотя группа и написала две песни, которые не вошли в новый альбом и остались незаконченными, на этом шведский квартет поставит точку.

А в 2022 году ожидается следующий крупный проект, связанный с АВВА: на мультимедийном шоу ABBA Voyage с конца мая на специально созданной для этого арене в Лондоне на сцене вместе с живыми музыкантами будут появляться виртуальные изображения участников группы — так называемые аббатары. «Мы могли бы отправиться в турне, но нам нет необходимости самим присутствовать при этом», — сказал Андерссон о планах группы, связанных с мультимедийными технологиями.



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