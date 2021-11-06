 

В Украине за сутки умерло от COVID-19 почти 800 человек, это самая высокая суточная смертность за все время эпидемии

06.11.2021, 9:36, Новости дня
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Зафиксировано 25 063 новых случаев заболевания COVID-19, среди заболевших – 1 541 детей и 398 медиков.

Выздоровело 11 817 человек, 793 пациента умерло – это максимальное число за время эпидемии. Предыдущее максимальное число погибших было зафиксировано 25 октября – тогда умерли от болезни 743 человека. 

Суточная смертность от коронавирусной инфекции в Украине не падала ниже 696 с начала ноября.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 058 014 человек; выздоровело – 2 504 236 человек; летальных случаев – 71 635.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Министр сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. По словам Ляшко, около 98% госпитализированных с COVID-19 в Украине граждан не были привиты.

Украину ожидают две недели очень сложной ситуации, связанной с COVID-19, страна только входит в пик третьей волны эпидемии, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов 25 октября. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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