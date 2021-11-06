 

В Украине сделали более 19 млн прививок от коронавируса – Минздрав

06.11.2021, 9:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Всего были вакцинированы за сутки 278 917 человек, первую дозу получили 183 294 человека, полностью иммунизированы – 95 623 человека.

С начала вакцинальной кампании привито 11 269 341 человека, из них получили одну дозу – 11 269 339 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 858 507 человек.

В общей сложности с начала вакцинации от COVID-19 в стране сделали 19 127 846 прививок, отметили в Минздраве.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1989868051176290

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax), поступившую партию уже использовали.

24 февраля в Украине стартовала вакцинация. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. 

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Министр сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. По словам Ляшко, около 98% госпитализированных с COVID-19 в Украине граждан не были привиты.

Украину ожидают две недели очень сложной ситуации, связанной с COVID-19, страна только входит в пик третьей волны эпидемии, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов 25 октября. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.10 / Мужчина с ножом напал на людей на железнодорожной станции в Токио

23.01 / Россиянин Фирсов признал себя виновным в киберпреступлениях в США

30.11 / СБУ проверила иностранный фонд в Закарпатье. Его подозревают во вмешательстве во внутренние дела Украины

07.08 / Дым из Якутии охватил свыше 1,2 тыс. населенных пунктов Красноярского края

02.06 / Галкин опроверг штраф в пользу ПФР

29.12 / Германия в борьбе с пандемией – от всеобщего примера до «проблемного ребёнка»

22.07 / Мишустин назвал цель выделения средств гражданам на фоне пандемии

28.09 / Эксперт: Выборы в Германии сохраняют интригу

07.02 / МИД назвал высылку европейских дипломатов вынужденной мерой

17.03 / Наливайченко: СБУ открыла дело против компании головы НКРЭКУ “Киевэлектромонтаж”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика