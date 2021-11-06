 

В МИД Грузии заявили, что не получали официальных запросов от Украины об экстрадиции Саакашвили

06.11.2021, 9:36, Новости дня
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Залкалиани говорит, что не разговаривал со своим украинским коллегой, премьер-министром или президентом страны о том, чтобы отвезти Саакашвили в гражданскую клинику или экстрадировать.

Грузинский министр считает, что разговоры об экстрадиции Саакашвили “юридически бессмысленны”. По его словам, такого сообщения об экстрадиции по каким-либо официальным каналам он не получал.

Он подчеркнул, что экстрадиция происходит, когда тот или иной человек совершил преступление в стране, а информации о преступлениях Саакашвили в Украине у Грузии нет.

Министр также сообщил, что грузинский посол встретился с украинским омбудсменом и объяснил ей, что в пенитенциарной системе Саакашвили “созданы все условия для лечения в соответствии с международными стандартами”. Еще раз говорю вам со всей ответственностью, последний раз я встречался со своим украинским коллегой в Глазго.

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника “Объединенного банка Грузии” Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован, сейчас он находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави.

1 октября экс-президент Грузии объявил голодовку, которую держит до сих пор. Адвокаты и врачи политика сообщили об ухудшении его здоровья.

27 октября политика посетила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. Она рассказала, что за время голодовки у Саакашвили четыре раза было кризисное состояние здоровья, два раза ему делали переливание крови. По итогам визита Денисова заявила о нарушении прав политика. Действия грузинских властей “очевидно являются пыткой и способом лишения гражданина Украины Саакашвили права на жизнь”, подчеркнула она.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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