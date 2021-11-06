ГИБДД предупредила об ответственности за несвоевременную смену шин на велосипедах

Сотрудники ГИБДД напомнили россиянам об ответственности за езду на велосипедах и транспорте категорий “А” и “M” без своевременной замены шин. Нарушителям грозит штраф в размере 5 тысяч рублей, а в случае неоднократных повторных нарушений — лишение водительских прав.

Согласно техническому регламенту ТР ТС 51/3155 “О безопасности двухколесных транспортных средств”, в зимние месяцы велосипедисты должны пользоваться зимними либо всесезонными шинами (с маркировкой М+S), а летние шины могут использоваться только с мая по ноябрь.

Представители ГИБДД добавили, что правила распространяются и на электросамокаты с гироскутерами, а также на инвалидные коляски.

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