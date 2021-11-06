Полиция задержала четвертого подозреваемого в нападении на отца с сыном в Новой Москве

Четвертый подозреваемый в деле о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве задержан правоохранительными органами, его уже доставили в полицию.

Задержанным оказался мужчина 2002 года рождения, передает «МВД Медиа». Подозреваемый доставлен в территориальное подразделение полиции.

До этого стало известно, что подозреваемые в нападении на отца с сыном в новой Москве выдвинули версию о самообороне.

Напомним, в районе Новые Ватутинки в Новой Москве несколько мужчин напали и избили мужчину с маленьким ребенком. Полиция начала проверку после появления в интернете видео с нападением.

Сотрудники магазина, где начался конфликт нападавших и отца с ребенком, сообщили, что двое нападавших были с ножами.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребенком в Новой Москве на более тяжкую статью «Покушение на убийство».

Мать двух братьев, которые напали на отца с ребенком в Новой Москве, рассказала, что ее дети раньше не участвовали в конфликтах и даже в школе никогда не дрались.