Дело возбудили в отношении угрожавшего школе подростка на Чукотке

Следователи возбудили уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма в отношении подростка, который публиковал сообщения с угрозами массового убийства в мессенджере, сообщил представитель регионального УФСБ.

В ведомстве сообщили, что «СУ СК РФ по Чукотскому АО возбуждено дело по части 2 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», передает РИА «Новости».

Сообщалось, что речь идет о старшекласснике, который объяснил свои сообщения хулигантством. У несовершеннолетнего было изъято пневматическое оружие.

До этого мэрия Анадыря сообщила, что ученики одной из местных школ обнаружили в чате в WhatsApp пост бывшего ученика с угрозой совершения массовых убийств в образовательном учреждении с применением огнестрельного оружия.

Школьники передали эту информацию руководству школы, и правоохранители задержали подозреваемого.

Напомним, в сентябре в Перми студент открыл стрельбу в университете. При стрельбе погибли шесть человек, еще 43 пострадали, из них девять госпитализированы в тяжелом состоянии.

Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПС. Нападавшему ампутировали часть голени. Возбуждено уголовное дело. Стрелявший владел оружием законно.

Затем нападение на школу было предотвращено в Красноярском крае.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин связал нападения на учебные заведения с деструктивным влиянием интернета.