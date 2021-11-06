Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 2,5 километра

На вулкане Эбеко, расположенном на северокурильском острове Парамушир Сахалинской области, зафиксировали выброс пепла на высоту 2,5 км, информирует пресс-служба регионального главка МЧС.

В МЧС сообщили, что 6 ноября «в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по Сахалинской области поступила информация о том, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 2,5 км», передает RT.

Шлейф распространился в юго-западном направлении на расстояние более 5 км.

При этом в городе Северо-Курильске пеплопада не было, запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жителей нет.

Ранее на вулкане Карымский на Камчатке произошел пепловый выброс, облако которого растянулось на сотни километров.